При этом военнослужащий действительно лечился в филиале медучреждения, где его лечащим врачом был обвиняемый Ш.: врач провёл операцию по извлечению осколков из предплечья. Но итог ВВК оказался другим: категория «Г» (временно не годен) и рекомендация отпуска по болезни — вместо «Д» (не годен).

Следствие квалифицирует произошедшее как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы (плюс возможные штраф/ограничение свободы по санкции статьи).

Категории годности устанавливает военно-врачебная комиссия: разница между «Г» (временная негодность) и «Д» (полная негодность) принципиальная — поэтому вокруг решений ВВК регулярно возникают коррупционные и «посреднические» схемы.