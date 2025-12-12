Уголовное дело «о загрязнении атмосферы» возбуждено по факту вонючих выбросов мусорного полигона под Зеленоградом 12.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Неустановленные лица из числа работников комплекса по переработке отходов КПО «Нева» на протяжении неопределённого периода нарушали требования природоохранного законодательства, говорится в постановлении следствия от 4 декабря.

«Действуя легкомысленно и осознавая, что систематический и бесконтрольный выброс загрязняющих веществ создает угрозу причинения вреда здоровью граждан и окружающей среде», допустили загрязнение воздуха на территории городского округа Солнечногорск".

Наказание по этой статье (ч. 1 ст. 251 УК РФ) относительно небольшое — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест до трёх месяцев. Однако важен сам факт очередного признания проблемы на официальном уровне.

Что было до уголовного дела: проверки, иски, экспертиза

За время работы КПО «Нева» объект не раз становился предметом проверок надзорных органов. По данным инициативных групп, Роспотребнадзор по отдельным обращениям жителей признавал комплекс вероятным источником запаха, а Минэкологии Московской области фиксировало превышения отдельных веществ в воздухе в районе полигона.

Несколько проверок заканчивались штрафами и предписаниями в адрес оператора комплекса.

Летом 2025 года природоохранный прокурор подал в суд иск к КПО «Нева» по вопросам выбросов и их влияния на людей и окружающую среду. Параллельно жители подали собственный иск; суд объединил рассмотрение этих требований.

Теперь к административным и гражданским спорам добавилось уголовное производство.

Мусорный комплекс рядом с Зеленоградом и многолетние жалобы

КПО «Нева» — крупный комплекс по обработке отходов, который принимает мусор из нескольких округов Подмосковья. Жители близлежащих посёлков жалуются на резкий запах свалочного газа с первых лет работы объекта.

По их словам, в периоды интенсивных выбросов запах чувствуется на расстоянии более десяти километров — в том числе в Зеленограде. Люди описывают «вонь помойки» и «сероводородный» запах, который особенно сильно ощущается по ночам.

В обращениях жители рассказывают о тошноте, головных болях, першении в горле, рези в глазах и невозможности открыть окна. В петициях и открытых письмах ситуацию называют «экологической катастрофой» и пишут, что жить поблизости от комплекса стало «невозможно».

Отдельные всплески жалоб фиксируются уже несколько лет: во «вредные» дни в местных чатах появляются десятки сообщений за вечер. С ростом числа обращений зона конфликта фактически расширилась от нескольких ближайших посёлков до всего Зеленоградского узла.

Что говорит оператор комплекса

Представитель КПО «Нева» в комментариях «Зеленоград.ру» заявлял, что комплекс работает в штатном режиме и соблюдает природоохранные нормы. В частности, они отрицали связь неприятного запаха в Зеленограде именно с деятельностью КПО, указывая на значительное расстояние до города и наличие других промышленных объектов.

При этом оператор подчеркивал, что на объекте внедряются дополнительные меры по борьбе с запахом и контролю выбросов.

Масштаб обращений и «Прямая линия» с Путиным

Параллельно с работой надзорных органов растёт поток жалоб от жителей. Осенью и в начале зимы активисты усилили кампанию: в телеграм-чате инициативной группы жители координируют массовые обращения на «горячую линию» программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В чате публикуют скриншоты отправленных сообщений — их уже более 800.

Горожане просят президента вмешаться, называют ситуацию в Солнечногорском округе «экологической катастрофой», пишут о росте социальной напряжённости и требуют рекультивировать свалку и убрать объект из зоны плотной жилой застройки.

Как работают активисты

Инициативная группа «КПО Нева воняет» ведёт телеграм-чат «КПО воняет», где жители фиксируют эпизоды запаха, делятся фотографиями и видео, публикуют шаблоны обращений в надзорные ведомства и суды.

Через эти площадки организуют сбор подписей под петициями, юридическую помощь и сбор средств на экспертизы. Активисты отдельно объясняют, как формулировать обращения на «Прямую линию» и в какие ведомства имеет смысл писать при очередном эпизоде загрязнения воздуха.

Что будет дальше по уголовному делу

После возбуждения дела по ст. 251 УК РФ следствие, как правило, назначает комплексные экологические и санитарные экспертизы воздуха, а также изучает технологические документы предприятия: проекты, журналы контроля выбросов, результаты внутренних и внешних замеров.

Следователи могут допрашивать сотрудников КПО «Нева», руководителей и должностных лиц, отвечающих за охрану окружающей среды, а также представителей надзорных органов. По итогам этих действий будет определён круг подозреваемых и объём предъявляемых обвинений.

В отдельных случаях по экологическим делам следствие или суд могут добиваться приостановки отдельных операций или изменения режима работы предприятия, если это необходимо для предотвращения дальнейшего вреда. Однако вопрос о судьбе самого комплекса будет зависеть от результатов экспертиз и судебных решений.

Пока же КПО «Нева» продолжает работать, а жители Зеленограда и Солнечногорского округа продолжают фиксировать новые эпизоды запаха и отправлять обращения — теперь уже не только в региональные ведомства и суды, но и напрямую президенту.

вывоз и утилизация мусора, комплекс по переработке отходов (кпо), загрязнение воздуха, уголовные дела
