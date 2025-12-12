Что было до уголовного дела: проверки, иски, экспертиза

За время работы КПО «Нева» объект не раз становился предметом проверок надзорных органов. По данным инициативных групп, Роспотребнадзор по отдельным обращениям жителей признавал комплекс вероятным источником запаха, а Минэкологии Московской области фиксировало превышения отдельных веществ в воздухе в районе полигона.

Несколько проверок заканчивались штрафами и предписаниями в адрес оператора комплекса.

Летом 2025 года природоохранный прокурор подал в суд иск к КПО «Нева» по вопросам выбросов и их влияния на людей и окружающую среду. Параллельно жители подали собственный иск; суд объединил рассмотрение этих требований.

Теперь к административным и гражданским спорам добавилось уголовное производство.