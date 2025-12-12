Все элементы формируют общую фотозону, привлекающую внимание родителей и детей. Ребята с интересом рассматривают оформление, заглядывают в паровоз и легче переносят ожидание процедур.

В зеленоградских поликлиниках инсталляции размещены у ресепшена или гардероба. Фотозону ещё не везде успели полностью оформить, а в одной из поликлиник дети успели повредить часть элементов — их вернут после ремонта.