Регбисты из «Фаворита» стали чемпионами Федеральной регбийной лиги «Трудовые резервы» сезона 2025, подтвердив статус сильнейшей команды России среди любительских клубов.
В играх этого сезона участвовали более двух тысяч игроков в составе 40 команд со всей России. За главный трофей в финальном турнире в Сочи боролись восемь команд — победители региональных дивизионов.
По итогам решающего этапа именно «Фаворит» поднялся на вершину итоговой таблицы и забрал главный кубок соревнований. Для зеленоградцев это уже третье подряд чемпионство в лиге. «Фаворитом» руководит тренер Андрей Думалкин, капитан команды — Вячеслав Берников.
По словам капитана, соперники стали сильнее, а конкуренция — жёстче, поэтому каждый матч требовал от команды максимальной концентрации. Отдельно он отметил встречи с коллективами из Читы и Санкт-Петербурга, где молодость и скорость соперников вынуждали зеленоградцев действовать предельно собранно, особенно в линиях нападения.
К последней игре сезона команда готовилась на протяжении всего года. На поле вышел по-настоящему единый коллектив, в котором каждый эпизод и каждый сантиметр поля отрабатывались сообща. Дисциплина, самоотдача и концентрация на протяжении всей игры стали, по оценке капитана, ключевыми факторами, позволившими «Фавориту» завоевать победу.
Генеральным спонсором любительского регбийного клуба «Фаворит» является зеленоградское предприятие «НТЦ Амплитуда», специализирующееся на выпуске оборудования для радиационного контроля и ядерной медицины.