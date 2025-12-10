В играх этого сезона участвовали более двух тысяч игроков в составе 40 команд со всей России. За главный трофей в финальном турнире в Сочи боролись восемь команд — победители региональных дивизионов.

По итогам решающего этапа именно «Фаворит» поднялся на вершину итоговой таблицы и забрал главный кубок соревнований. Для зеленоградцев это уже третье подряд чемпионство в лиге. «Фаворитом» руководит тренер Андрей Думалкин, капитан команды — Вячеслав Берников.