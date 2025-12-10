«В настоящее время возле корпуса 431 МОЭК проводит проектно-изыскательные работы по переустройству байпасов тепловых сетей в подземное исполнение», — сообщила префектура и управа в ответ на запрос «Зеленоград.ру».
Байпас у корпусов 431-432 известен не только своим неряшливым внешним видом, неудобством и расположением в самом центре района, поперек пешеходных маршрутов, но и регулярными авариями по нескольку раз в год.
На фото — его живописное состояние в августе этого года. После обращения на портал «Наш город» байпас привели в порядок, но о сроках его демонтажа тогда не сообщили.
В Зеленограде — больше двух десятков таких байпасов. Одни проложены строителями еще во время первой волны сноса пятиэтажек, другие ставят, чтобы быстро ликвидировать аварию — но и после этого они могут стоять месяцами и годами.
МОЭК, на чьем балансе находится большинство байпасов, понемногу выделяет деньги на их закапывание. Например, прямо сейчас закапывают байпас в пятом микрорайоне — он простоял ровно год. Часть байпасов — на балансе департамента строительства после сноса пятиэтажек. Часть — вообще бесхозные.