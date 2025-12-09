С момента запуска в 2021 году к системе подключились почти 700 тысяч пользователей. Это кажется крупной аудиторией, однако доля проходов по биометрии заметно ниже. По данным города, в рабочий день фиксируется около 170-200 тысяч проходов, что составляет лишь несколько процентов от общего пассажиропотока метро. Массового перехода на биометрию пока не произошло.

Сервис прохода по биометрии разработан в Москве и работает отдельно от федеральной Единой биометрической системы (ЕБС), хотя обсуждаются возможности интеграции этих решений.

Несмотря на активное расширение биометрии в Москве, часть горожан относится к ней настороженно. Опасения касаются и новых технологий как таковых, и возможных утечек данных. Биометрический шаблон, в отличие от пароля или банковской карты, невозможно «заменить». В случае компрометации данные могут использоваться для несанкционированного распознавания, слежки и профилирования. Пока не ясно, какие последствия может иметь утечка, но необратимость биометрии делает риски чувствительными.

На федеральном уровне рассматривается расширение использования биометрии, в том числе для несовершеннолетних — к примеру, для прохода в школы, оплаты еды, а также для контроля покупки товаров для взрослых.