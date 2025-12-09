По словам продавца, покупателей пока немного: не все знают об открытии, к тому же филиал ещё не отображается на карте. Посетители отмечают низкие цены и выгодные предложения.

«Рядом аптеки „Апрель“ и „Горздрав“. Покупатели говорят, что у нас дешевле, чем в „Горздраве“, а вот с „Апрелем“ приходится конкурировать — у них есть выгодные предложения», — считает продавец.

В Зеленограде сейчас работает более десяти филиалов «Здравсити»: во 2-м, 4-м, 16-м микрорайонах, на Георгиевском проспекте, Савелкинском проезде, а также в Андреевке и Рузино.