На этих катках меняли всё: от основания и бортов до оснащения для наморозки льда и инфраструктуры для посетителей. Рядом с катками появились «пункты обогрева и питания» — большие павильоны с теплой раздевалкой, медпунктом, прокатом коньков и уголком для чаепития, также появились — туалеты и гаражи для специальной техники.

Сейчас у катка в 9-м микрорайоне есть теплая раздевалка и туалеты в небольших бытовках. Проката коньков нет. У катка в 11-м микрорайоне нет даже теплой раздевалки — только скамейки под навесом. Есть туалеты в небольших бытовках, но они закрыты.

Качество льда на обоих катках временами вызывает нарекания у посетителей — неизвестно, зависит ли это от погоды или от оборудования.