Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в префектуре. Что именно сделают в ходе ремонта, не уточнили, но можно предположить по аналогии ремонта трёх других катков с искусственным льдом (у корпусов 403, 2034 и на Озёрной аллее).
На этих катках меняли всё: от основания и бортов до оснащения для наморозки льда и инфраструктуры для посетителей. Рядом с катками появились «пункты обогрева и питания» — большие павильоны с теплой раздевалкой, медпунктом, прокатом коньков и уголком для чаепития, также появились — туалеты и гаражи для специальной техники.
Сейчас у катка в 9-м микрорайоне есть теплая раздевалка и туалеты в небольших бытовках. Проката коньков нет. У катка в 11-м микрорайоне нет даже теплой раздевалки — только скамейки под навесом. Есть туалеты в небольших бытовках, но они закрыты.
Качество льда на обоих катках временами вызывает нарекания у посетителей — неизвестно, зависит ли это от погоды или от оборудования.