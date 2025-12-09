Сейчас парта стоит в кабинете бывшего классного руководителя Тимофея. Каждый класс выбрал ученика, которому доверена честь сидеть за ней. До февраля парта будет находиться в этом кабинете, затем ее перенесут в другой.

На мероприятии рассказали о биографии Тимофея — о его школьных годах, учебе в кадетском корпусе МЧС и Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, службе и обстоятельствах гибели. Участники школьного музея показали видеоматериалы и вспомнили, как Растренин поддерживал связь с учителями даже находясь на фронте.

Директор школы Лариса Базылева напомнила, что «Парта героя» предназначена для увековечивания памяти выдающихся выпускников и для тех школьников, кто отличился в учебе или общественной жизни.

Ранее школа уже создала музей, посвященный Тимофею, и разместила у входа его бюст. В прошлом году учебное заведение заявило о намерении присвоить школе его имя.

По данным организаторов проекта, в 2024 году в России было установлено более 22 тысяч «парт героя», однако в Зеленограде это первый случай.