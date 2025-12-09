Музыкально-драматическое прочтение пушкинской повести «Метель» — лаконичный сюжет о тайном побеге и вмешавшейся в судьбы героев зимней стихии будет представлен в сочетании с прославленными «Музыкальными иллюстрациями» Георгия Свиридова.

Музыка Свиридова, созданная сначала для кинофильма, а затем оформленная композитором в самостоятельную сюиту, стала одним из наиболее известных произведений русской классики второй половины XX века. Атмосферность и точность интонаций этой музыки позволяют погрузиться в мир русской усадьбы XIX века.

В моноспектакле прозу Пушкина читает Денис Дульщиков. Музыкальную часть исполняет Зеленоградский молодежный инструментальный ансамбль под руководством Даниила Луковкина.



14 декабря, 19:00

КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)

Билеты 600-800 рублей: https://clck.ru/3QkEJe