В 2026 году десять юных москвичей на две недели отправятся в Танзанию, где изучат экосистемы двух вулканов. В конкурсном отборе участвовали школьники московских школ и студенты колледжей (с 16 лет до 21 года) с опытом туристических походов, волонтерства и способностями в естественных науках.

«В число десяти участников вошёл и ученик 10-го инженерного класса школы 1353 Михаил Кабаков, который прошёл многоэтапный отбор и учебно-тренировочные сборы, где в команде преодолел горный маршрут протяжённостью более 50 километров», — рассказали в школе.

Михаил лидировал в промежуточном и итоговом рейтингах отбора — занял первое место среди десятков участников.

В Африке участники экспедиции поднимутся на вулкан Меру высотой более 4,5 тысячи метров, посетят розовое озеро Натрон, совершат ночное восхождение на Ол-Доиньо-Ленгаи и соберут пробы для геологического и минералогического музеев.

Первая молодежная экспедиция в Африку организована в рамках проекта «Шесть лет — шесть вулканов» мэрии Москвы, в рамках которого решили поощрить интерес молодежи к образовательному туризму.