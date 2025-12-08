Такие конструкции площадок для мусора широко применяются в Москве, но для Зеленограда всё ещё редки.

Из плюсов — долговечность и устойчивость к погоде за счет прочной стали с полимерным покрытием, а также естественная вентиляция и защита от осадков, отмечают в управе Крюково.

«Они выглядят более эстетично — раздельный сбор отходов стал проще и удобнее», — отметил один из районных депутатов. Всего в районе Крюково (14-23 микрорайоны) за год обновили 36 контейнерно-бункерных площадок.

Местные жители отмечают, что такие конструкции лучше «кирпичных мавзолеев», которые стоят во многих зеленоградских дворах

Однако и у этого решения отмечают недостатки: «Эта калитка с трудом открывается и закрывается. Часто вижу из окна, что она остаётся полуоткрытой и машине трудно проехать. Ну и трогать каждый раз грязную ручку — такое себе», — говорит местная жительница.