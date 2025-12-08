Теплой раздевалки у катка нет, только лавочки под навесом. Есть два туалета (в бытовках), но они сейчас закрыты.

Этот каток предназначен для массового катания — не для игры в хоккей, сообщили в префектуре в ответ на запрос «Зеленоград.ру».

«Каток у корпуса 1131 является одним из главных центров зимних развлечений для жителей района, предоставляя возможность для катания детям, семьям, школьным группам и поклонникам фигурного катания», — добавляют в управе и приглашают всех провести время на катке.

Режим работы: с 10:00 до 22:00. Заливка льда — 9:00—10:00 и 15:00—16:00.