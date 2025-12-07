«Согласны ли вы, чтобы Московская область была присоединена к городу Москва и была включена в состав субъекта федерального значения?» — так сформулирован вопрос, который инициативная группа предлагает вынести на голосование.

В конце ноября избирательная комиссия Московской области направила ходатайство инициативной группы в областную Думу. Кто входит в инициативную группу, неизвестно.

Сейчас инициатива находится на ранней стадии: Думе предстоит проверить, соответствует ли формулировка требованиям федерального и областных законов. О принятом решении по этому вопросу на момент подготовки материала публично не сообщалось.

Попытки обсудить объединение Москвы и Подмосковья предпринимались и раньше. В середине 2000-х годов идею создания единого субъекта уже выдвигали региональные политики и партии, однако тогда она не получила развития на федеральном и областном уровнях. Периодически появляются муниципальные инициативы: в городском округе Люберцы несколько раз пытались инициировать местный референдум о присоединении к столице, но безуспешно.

С точки зрения закона об образовании новых субъектов, полноценное объединение Москвы и Московской области потребовало бы проведения двух референдумов — в каждом из регионов. После этого образуется новый субъект, а прежние прекращают существование.

Но возможен и другой механизм, при котором новый субъект не создаётся. В этом случае референдум юридически необязателен: изменение границ может быть оформлено соглашением между двумя регионами и последующим федеральным законом. Такой подход применили при расширении территории Москвы в 2012 году.