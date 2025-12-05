Центр оснастили высокотехнологичным оборудованием. Первые шесть месяцев предприятие будет работать в тестовом режиме: в это время будут отлаживать производственные процессы. С июня здесь намерены выпускать до 500 тысяч изделий в год.

По проекту на предприятии планируют создать более 200 высококвалифицированных рабочих мест для обслуживания, калибровки и контроля оборудования. Сейчас Московский центр фотоники набирает сотрудников. По данным HeadHunter, у компании открыто семь вакансий, среди них инженер-технолог на участок фотолитографии, ведущий инженер по эксплуатации вентиляции и кондиционирования и другие инженерные и производственные позиции для работы на новой площадке в Зеленограде.

В том же здании создаётся Московская испытательная лаборатория микроэлектроники. По планам, она позволит заместить около 70% услуг иностранных лабораторий, которые сейчас используются для испытаний электронной компонентной базы и материалов. Запуск лаборатории намечен на первый квартал 2026 года.