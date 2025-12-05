Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек 05.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Здание расположено на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» на улице Конструктора Лукина.

Фотонные интегральные схемы — это микрочипы, которые передают и обрабатывают информацию с помощью света. Такие устройства позволяют увеличить скорость передачи данных до 100 раз по сравнению с обычными решениями. Они должны стать базой для внедрения в стране технологий 5G, развития беспилотного транспорта и строительства новых центров обработки данных.

В перспективе на заводе планируют наладить выпуск оптических модулей, которые упрощают подключение сетевого оборудования к оптоволоконным линиям связи.

Центр оснастили высокотехнологичным оборудованием. Первые шесть месяцев предприятие будет работать в тестовом режиме: в это время будут отлаживать производственные процессы. С июня здесь намерены выпускать до 500 тысяч изделий в год.

По проекту на предприятии планируют создать более 200 высококвалифицированных рабочих мест для обслуживания, калибровки и контроля оборудования. Сейчас Московский центр фотоники набирает сотрудников. По данным HeadHunter, у компании открыто семь вакансий, среди них инженер-технолог на участок фотолитографии, ведущий инженер по эксплуатации вентиляции и кондиционирования и другие инженерные и производственные позиции для работы на новой площадке в Зеленограде.

В том же здании создаётся Московская испытательная лаборатория микроэлектроники. По планам, она позволит заместить около 70% услуг иностранных лабораторий, которые сейчас используются для испытаний электронной компонентной базы и материалов. Запуск лаборатории намечен на первый квартал 2026 года.

В лаборатории установят более 70 единиц оборудования для анализов особо чистых химических сред, испытаний электронных компонентов и их сертификации. В официальном сообщении запуск центра и лаборатории называют шагом к повышению технологической независимости и устойчивости российской ИТ-инфраструктуры.

Похожие центры интегрированной фотоники уже несколько лет работают за рубежом. В Бельгии научно-технологический центр imec развивает собственные кремниевые фотонные платформы и производит фотонные интегральные схемы для телеком- и дата-центров, в Нидерландах фабрика SMART Photonics специализируется на чипах на фосфиде индия для телекоммуникаций, медицины и авиации. На этом фоне московские власти подчёркивают, что центр в Зеленограде позиционируют как единственное в мире производство фотонных интегральных схем, построенное сразу на трёх технологических платформах: фосфид индия (InP), кремний-на-изоляторе (SOI), кремний-германий (SiGe)

