В департаменте природопользования выделяют более 35 климатических рисков — от размывания границ сезонов и экстремальных погодных явлений до биологических факторов, таких как удлинение сезона активности клещей или развития инвазивных видов растений.

Чтобы нивелировать негативные эффекты, в городе стремятся повышать точность прогнозов. Территория Москвы уже разделена на квадраты 15x15 километров, в дальнейшем детализацию увеличат до 5x5 километров.

Более точные прогнозы по таким кварталам позволят заранее готовить коммунальные службы и учитывать климатические особенности при проектировании и обслуживании городской инфраструктуры.