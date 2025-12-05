Власти Москвы уточняют перечень климатических рисков и готовят новую систему прогнозирования погоды.
Главными вызовами для региона в ближайшие годы называют учащающиеся «тропические ливни», когда за короткий промежуток выпадает суточная норма дождя, и волны жары — несколько суток подряд со средней суточной температурой выше +23 °С, включая тёплые ночи.
В департаменте природопользования выделяют более 35 климатических рисков — от размывания границ сезонов и экстремальных погодных явлений до биологических факторов, таких как удлинение сезона активности клещей или развития инвазивных видов растений.
Чтобы нивелировать негативные эффекты, в городе стремятся повышать точность прогнозов. Территория Москвы уже разделена на квадраты 15x15 километров, в дальнейшем детализацию увеличат до 5x5 километров.
Более точные прогнозы по таким кварталам позволят заранее готовить коммунальные службы и учитывать климатические особенности при проектировании и обслуживании городской инфраструктуры.