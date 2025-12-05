Как мы уже писали, ничем не огороженные трубы используют подростки для паркура — прыгают, бегают и балансируют на них, так как трубы проложены прямо по пешеходной зоне.

На обращение через портал «Наш город» — об опасных металлических срезах и отсутствии ограждений — отреагировало руководство МОЭК, заказчик реконструкции теплотрассы: «Лист металла закреплен, установка ограждений не требуется», — сообщили в ответе.

Ограждения вокруг надземных временных труб при ремонте инженерных коммуникаций действительно требуется не всегда, если ремонт ведется без земляных работ — раскопок траншей и котлованов. Но и тогда вокруг могут развесить сигнальные ленты с красными флажками.

Сейчас на территории от «1000 мелочей» до «Дома быта» тщательно огорожены только места раскопок и некоторые трубы с байпасами. На пешеходной зоне у «1000 мелочей» трубы по-прежнему в свободном доступе.

Предупредите детей, чтобы не лазили по трубам — в одном месте металлические срезы закрыли, но в других они могут оставаться открытыми. Да и в целом это небезопасно. Как и подростковые идеи для развлечений и «рекорды» ради съемки видеороликов.

Реконструкцию тепловой сети на Центральном проспекте планируют завершить к ноябрю 2026 года.