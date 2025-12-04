Вход в метро обновляют у Ленинградского вокзала, куда прибывают электрички из Зеленограда.

Навесы спроектированы как лёгкие стеклянные конструкции, дизайн которых повторяет архитектурные элементы исторического фасада Ленинградского вокзала.

Они будут защищать пассажиров от дождя и снега, вечером — подсвечиваться, выделяя вход в метро и дополняя существующие световые решения площади. Таких навесов нет ни на одной другой станции метро Москвы, отмечают в мэрии.

Сейчас для строительства навесов временно закрыт вход 7 станции «Комсомольская». Пассажирам предлагают пользоваться соседним входом 8, он расположен примерно в 40 метрах от закрытого.

Работы по установке навесов ведут в рамках масштабной реконструкции всего Ленинградского вокзала, которое планируют завершить весной 2026 года.