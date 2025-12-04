Медцентр «Томоград» спонсор темы
Рост числа случаев гриппа начали фиксировать ещё в начале ноября: сначала Роспотребнадзор сообщал о сезонном подъёме, затем — о постепенном увеличении доли гриппа, а к концу месяца — о заметном росте числа случаев. За неделю с 17 ноября число случаев гриппа удвоилось по сравнению с предыдущей неделей.

В департаменте здравоохранения подчёркивают, что эпидемии нет, ситуация соответствует сезону, а сама циркуляция гриппа в этом году началась на месяц раньше обычного, а текущие показатели заболеваемости остаются ниже прошлогодних.

Также в департаменте заявили, что доминирующий штамм A(H3N2) обычно протекает в лёгкой форме, как ОРВИ. Однако такое обобщение без оговорок некорректно: по данным исследований, у людей 65+ и групп риска в сезоны с преобладанием H3N2 выше тяжесть исходов — больше госпитализаций и летальных случаев.

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости, Роспотребнадзор рекомендует горожанам и работодателям продолжать вакцинацию, отмечая, что сделать прививку «ещё не поздно». Действительно, вакцинироваться можно и в период роста заболеваемости. Это безопасно, если человек здоров на момент прививки. Иммунитет формируется за 10-14 дней, поэтому защита появляется не сразу, но остаётся актуальной на весь сезон. В официальных рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора нет ограничений на вакцинацию во время подъёма — её допускают до конца эпидсезона.

Катастрофической называл ситуацию с вакцинацией от гриппа префект Зеленограда в начале ноября: по его данным, фактический уровень вакцинации среди взрослых составляет около 16% от населения — значительно меньше целевых 50-70%, которые, по его словам, в прошлые годы позволяли проходить сезон без превышения эпидемических порогов.

