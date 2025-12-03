«Проводится модернизация конечного оборудования. Поэтому возможны случаи, при которых пополнение карт „Тройка“ может временно ограничиваться», — сообщил гендиректор МТППК и предоставил новый срок устранения проблемы — до 29 декабря.

Пополнение карт «Тройка» через терминалы перестало работать несколько месяцев назад. Сначала проводили «восстановительные работы» и обещали закончить к концу октября, но сделать это не получилось.

В МТППК советуют пополнять «Тройку» через приложения банков, приложение «Метро Москвы» и другие, а записывать пополнение при проходе через турникет. Однако для многих пассажиров этот способ, похоже, не подходит — в кассы, где тоже можно записать пополнение, выстраиваются длинные очереди (на фото).