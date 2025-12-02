«Вытащили ёлочку, чтобы потом поставить в корпусе 341, но мужчина забрал её прямо под камерами — теперь всем подъездом грустим», — рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница и предупредила что дают «зеленоградскому Гринчу» два дня одуматься и вернуть ёлку, иначе обратятся в полицию.
Это не первый случай, когда похититель возвращает украденное после огласки. Например, в августе в 3-м микрорайоне жильцы украсили двор декоративными растениями — их украли. Воры попали на камеры. После публикации «Зеленоград.ру» похищенные саженцы вернули на место.
В июле неизвестные похитили декоративные кашпо с цветами в 14-м микрорайоне, которые жильцы разместили и благоустроили своими силами. Спустя несколько дней кашпо вернулось на место — благодаря усилиям местной жительницы и полиции.
Если стоимость украденного имущества не превышает 2500 рублей, за это может грозить административная ответственность — штраф или арест до 15 суток. Если стоимость украденного превышает 2500-5000 рублей, может наступить уголовная ответственность.
Если для поиска похитителей нужно получить доступ к городским камерам видеонаблюдения, оставьте заявку по телефону +7-495-587-00-02 — оператор даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию.