Цель проекта «Точка рф» — создать культурно-географическую карту России. По условиям нужно было снять ролик о своей малой родине — ролик Романа подошел как нельзя лучше.

Роман родился и вырос в Зеленограде, окончил школу 1194, по образованию — пиарщик, работал в сфере SMM. Сейчас ведет блог, учится актерскому мастерству, работает в театре и занимается озвучкой.