Видео для конкурса «Точка рф» подготовил наш земляк Роман Варакин, житель 16-го микрорайона. Его ролик собрал 2500 голосов — в том числе и благодаря вашим голосам.
Вчера жюри подвело итоги — Роман занял первое место среди почти семисот участников со всей страны.
Роман благодарит читателей «Зеленоград.ру» за поддержку и теплые отзывы.
Цель проекта «Точка рф» — создать культурно-географическую карту России. По условиям нужно было снять ролик о своей малой родине — ролик Романа подошел как нельзя лучше.
Роман родился и вырос в Зеленограде, окончил школу 1194, по образованию — пиарщик, работал в сфере SMM. Сейчас ведет блог, учится актерскому мастерству, работает в театре и занимается озвучкой.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Карманник ранил пассажира в зеленоградском автобусе при попытке вернуть украденный телефон. Что делать в случае ограбления? Новости
Как может выглядеть территория возле Чёрного озера после запланированного на следующий год благоустройства Новости
5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» Реклама
Обкатка нового поезда «Москва-2026» началась в метро — после испытаний он выйдет на зеленую ветку Новости
27-30 ноября Black friday в «IDOL FACE». Скидки 25% на комплексы и абонементы на массаж лица. А первый визит всего 1800 р. Реклама
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама