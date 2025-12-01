Проектировщики решили сохранить для озера природную панораму и уменьшить воздействие людей. Показываем визуализацию проектных предложений из презентации благоустройства:
1. Обновлённая пляжная зона: уменьшенная песчаная часть и обновлённый мостик для входа в воду.
2. Прибрежная линия: открытый вид на озеро, каменная дорожка между песком и травой, парковые качели вдоль берега.
3. Детская зона: игровые площадки для старшего возраста и малышей, среди игровых элементов — батуты
4. Спортивный кластер: площадка для командных игр с песчаным покрытием, теннисные столы и уличные тренажёры.
Теперь важно, чтобы при детальной проработке учли практические мелочи — такие, которые определяют удобство на годы вперёд. Например, сделать навес над теннисными столами и тренажёрами, продумать тень и дренаж, расположение лавочек и дорожек.
Материалы должны быть качественными, а монтаж — аккуратным, иначе получится эффект «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов пообещал лично проводить еженедельные инспекции хода реконструкции.