Теперь важно, чтобы при детальной проработке учли практические мелочи — такие, которые определяют удобство на годы вперёд. Например, сделать навес над теннисными столами и тренажёрами, продумать тень и дренаж, расположение лавочек и дорожек.

Материалы должны быть качественными, а монтаж — аккуратным, иначе получится эффект «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры Сергей Галустов пообещал лично проводить еженедельные инспекции хода реконструкции.