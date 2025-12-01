Сеансы массового катания для всех желающих проводятся каждый понедельник и среду в 19:15. Длительность — один час. Есть прокат коньков по 400 рублей.

Также массовые катания проходят по будням в первой половине дня: сеансы с 8:15 до 13:30, стоимость 500 рублей.

Наличие нужных размеров коньков уточняйте по телефону: 8-499-214 01-01

Спорткомплекс находится в промзоне «Алабушево».