Сеансы массового катания для всех желающих проводятся каждый понедельник и среду в 19:15. Длительность — один час. Есть прокат коньков по 400 рублей.
Также массовые катания проходят по будням в первой половине дня: сеансы с 8:15 до 13:30, стоимость 500 рублей.
Наличие нужных размеров коньков уточняйте по телефону: 8-499-214 01-01
Спорткомплекс находится в промзоне «Алабушево».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ушел из жизни Борис Андреевич Лаврентьев: выдающийся педагог, создатель творческих коллективов и первый директор зеленоградского Дворца культуры Новости
5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» Реклама
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Обкатка нового поезда «Москва-2026» началась в метро — после испытаний он выйдет на зеленую ветку Новости
Специализированный магазин детских колясок и автокресел открылся в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама