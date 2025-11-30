Лаврентьев приехал в Зеленоград в 1982 году, возглавив строящийся Дворец культуры еще до его открытия. В 1983 году под его руководством в Зеленограде был создан академический хор «Ковчег». «Я любитель хорового пения», — рассказывал он в интервью «Зеленоград.ру».

Затем более двадцати лет он руководил «Молодежным театром песни» Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи. Самыми заметными постановками стали мюзиклы и спектакли: «Нотр-Дам де Пари», «А зори здесь тихие», «До свидания, мальчики», «Mamma Mia». В коллективе выросло много исполнителей, продолживших карьеру на сцене. Среди выпускников — солист Ансамбля имени Александрова Роман Валутов, исполнитель и ведущий Денис Адамов и многие другие.

«Мы уже не просто исполняем песенку, но создаем образ песни, передаем ее содержание через театральное действие», — говорил Лаврентьев в том же интервью, описывая подход к работе с коллективом.

Борис Лаврентьев был удостоен звания заслуженного работника образования — этой сфере он посвятил большую часть своей жизни.

Коллеги и ученики называют Бориса Андреевича выдающимся педагогом и руководителем, посвятившим жизнь музыке и работе с молодежью. Они выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Похороны пройдут на Алабушевском кладбище. Отпевание состоится во вторник в 13:00 в Филаретовском Храме.