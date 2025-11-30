Состав должен преодолеть 300 км без пассажиров для проверки безопасности, плавности хода, освещения и вибрации в салоне, длины тормозного пути и других параметров. Отдельно испытывают все новые элементы. Если в ходе обкатки обнаружат любые отклонения, их устранят, и проверки начнут заново.
Контрольная обкатка без пассажиров — это последний этап перед запуском. После этого поезд выйдет на линию и начнет полноценную работу.
Первые составы «Москва-2026» выйдут на Замоскворецкую линию, которой пользуется большинство зеленоградцев. Сейчас на зеленой ветке больше половины поездов относится к новому поколению, а в ближайшие два года планируется поставка более 700 новых вагонов, что позволит завершить обновление поездов на линии.
«Москва-2026» — развитие поездов серии «Москва-2024». Салон станет ещё удобнее: обновится отделка, уберут жёсткие металлические стыки на сиденьях, изменится форма стеклянных поручней, а на головных вагонах установят новые фары и камеры заднего вида.
При этом сохранят привычные удобные решения текущей версии поездов: широкие двери и сквозной проход между вагонами, климат-контроль, экраны и навигация, USB и Type-C разъёмы на каждом сиденье.