Состав должен преодолеть 300 км без пассажиров для проверки безопасности, плавности хода, освещения и вибрации в салоне, длины тормозного пути и других параметров. Отдельно испытывают все новые элементы. Если в ходе обкатки обнаружат любые отклонения, их устранят, и проверки начнут заново.

Контрольная обкатка без пассажиров — это последний этап перед запуском. После этого поезд выйдет на линию и начнет полноценную работу.