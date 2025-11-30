Речь идет о длинном проезде вдоль дома 10 (Элион). По мнению департамента транспорта, водителям было сложно разъехаться здесь из-за хаотичной парковки.
Объехать одностороннее движение можно с другой стороны здания: от проезда 4801 до проспекта Генерала Алексеева.
После ввода одностороннего движения на этом участке сделают 71 место для парковки. Пока парковка в проезде бесплатная.
