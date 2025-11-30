Для Чёрного озера решили сохранить природную панораму и уменьшить воздействие людей 30.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Проект благоустройства Чёрного озера переработали с учётом предложений жителей: берег будут защищать от сползания песка, панораму — освобождать от построек, а инфраструктуру — обновлять подальше от воды, сохраняя природный характер озера.

Остановить заболачивание

Площадь песчаного пляжа уменьшат, сдвинув его подальше от воды, убрав песок непосредственно от берега. На месте снятого песчаного слоя появится зона с естественным травяным покрытием. Важно: речь не о рулонном газоне, а о траве, которая укрепляет грунт корнями и удерживает его от сдвига.

Кроме того, вдоль линии воды сделают пешеходную дорожку из природного камня. Её задача — работать барьером между пешеходами и водой, уменьшать воздействие людей на прибрежную зону и стабилизировать берег без тяжёлых инженерных конструкций.

Сохранить природную панораму

Постройки, которые стояли у самой воды и закрывали панораму озера — медпункт, хозблок, спасательная вышка и раздевалки — перенесут дальше вглубь территории. Это разгрузит берег и откроет прямой вид на озеро.

От понтонной площадки, против которой жители выступали на прошлой встрече, полностью отказались: на небольшом водоёме она нарушает природный горизонт и делает пространство визуально «тяжелее».

В итоговом проекте берег остаётся свободным от построек и конструкций на воде, а главный акцент — сохранить открытый природный вид озера и леса без дополнительных сооружений на линии воды.

Обновить инфраструктуру, не трогая озеро

Детские площадки полностью обновят: появятся современные игровые элементы, отдельная зона для малышей и травмобезопасное покрытие.

Малоиспользуемое футбольное поле заменят несколькими спортивными зонами — для мини-футбола, волейбола и настольного тенниса. Тренажёрную площадку расширят и оснастят инклюзивными тренажёрами.

Дорожки восстановят по фактическим маршрутам, с пониженным бортом, чтобы не повредить корни деревьев.

Зона торговли и возможного проката будет расположена только у входа, а площадку для мусора перенесут в южную часть, чтобы убрать хозяйственные функции от берега. Всё это позволяет улучшить инфраструктуру отдыха, не увеличивая воздействие на озеро.

Обсуждение проекта благоустройства Чёрного озера стало редким примером открытости и сотрудничества: сначала жителям показали предварительные решения, затем вернулись с доработанной версией, где ключевые предложения горожан реально учли. Такой формат сейчас почти не встречается.

Здесь же управа и проектировщики работали достаточно прозрачно, объясняли логику решений и меняли проект по обратной связи. Всегда бы так — когда жители действительно видят, что их участие влияет на результат.

Сами работы планируют выполнить в 2026 году.

Метки:
жкх, благоустройство, черное озеро, пруды и водоемы
