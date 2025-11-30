Остановить заболачивание

Площадь песчаного пляжа уменьшат, сдвинув его подальше от воды, убрав песок непосредственно от берега. На месте снятого песчаного слоя появится зона с естественным травяным покрытием. Важно: речь не о рулонном газоне, а о траве, которая укрепляет грунт корнями и удерживает его от сдвига.

Кроме того, вдоль линии воды сделают пешеходную дорожку из природного камня. Её задача — работать барьером между пешеходами и водой, уменьшать воздействие людей на прибрежную зону и стабилизировать берег без тяжёлых инженерных конструкций.