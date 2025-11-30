Проект благоустройства Чёрного озера переработали с учётом предложений жителей: берег будут защищать от сползания песка, панораму — освобождать от построек, а инфраструктуру — обновлять подальше от воды, сохраняя природный характер озера.
Площадь песчаного пляжа уменьшат, сдвинув его подальше от воды, убрав песок непосредственно от берега. На месте снятого песчаного слоя появится зона с естественным травяным покрытием. Важно: речь не о рулонном газоне, а о траве, которая укрепляет грунт корнями и удерживает его от сдвига.
Кроме того, вдоль линии воды сделают пешеходную дорожку из природного камня. Её задача — работать барьером между пешеходами и водой, уменьшать воздействие людей на прибрежную зону и стабилизировать берег без тяжёлых инженерных конструкций.
Постройки, которые стояли у самой воды и закрывали панораму озера — медпункт, хозблок, спасательная вышка и раздевалки — перенесут дальше вглубь территории. Это разгрузит берег и откроет прямой вид на озеро.
От понтонной площадки, против которой жители выступали на прошлой встрече, полностью отказались: на небольшом водоёме она нарушает природный горизонт и делает пространство визуально «тяжелее».
В итоговом проекте берег остаётся свободным от построек и конструкций на воде, а главный акцент — сохранить открытый природный вид озера и леса без дополнительных сооружений на линии воды.
Детские площадки полностью обновят: появятся современные игровые элементы, отдельная зона для малышей и травмобезопасное покрытие.
Малоиспользуемое футбольное поле заменят несколькими спортивными зонами — для мини-футбола, волейбола и настольного тенниса. Тренажёрную площадку расширят и оснастят инклюзивными тренажёрами.
Дорожки восстановят по фактическим маршрутам, с пониженным бортом, чтобы не повредить корни деревьев.
Зона торговли и возможного проката будет расположена только у входа, а площадку для мусора перенесут в южную часть, чтобы убрать хозяйственные функции от берега. Всё это позволяет улучшить инфраструктуру отдыха, не увеличивая воздействие на озеро.
Обсуждение проекта благоустройства Чёрного озера стало редким примером открытости и сотрудничества: сначала жителям показали предварительные решения, затем вернулись с доработанной версией, где ключевые предложения горожан реально учли. Такой формат сейчас почти не встречается.
Здесь же управа и проектировщики работали достаточно прозрачно, объясняли логику решений и меняли проект по обратной связи. Всегда бы так — когда жители действительно видят, что их участие влияет на результат.
Сами работы планируют выполнить в 2026 году.