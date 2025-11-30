Надпись «Мы за ЗОЖ» появилась на стене одного из домов — рядом с трафаретным рисунком с адресом интернет-магазина по продаже наркотиков. Адрес на рисунке перечёркнут.

Это происходит на фоне многолетнего бессилия полиции и «Жилищника» — убрать рекламу наркотиков из дворов не получается. Коммунальщики ограничиваются быстрым закрашиванием надписей.

Полиция знает о нарушениях, однако только в прошлом месяце в Москве впервые за всю историю задержали двух человек, которые наносили на стены домов граффити с рекламой наркотиков: дружинники опросили жителей и передали данные в полицию. Только после этого нарушителей нашли. При этом рисунки зачастую появляются прямо под камерами видеонаблюдения.

«Помогают» в распространении рисунков законодатели — они установили такую низкую ответственность за «пропаганду наркотиков», что в полиции, похоже, не считают нужным тратить ресурсы на поиск нарушителей.

Теперь за дело взялись жители-партизаны.