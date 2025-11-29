«Под конец операции и кот, и я выглядели одинаково… Не скрою, горжусь собой на 100%, но ещё больше котом! Несмотря на все усилия живодёров, котик жив!» — рассказал врач.

Удалось ли найти стрелка или хотя бы подать заявление в полицию, неизвестно.

Это не первый случай стрельбы по животным в окрестностях Зеленограда. В прошлом году неизвестный стрелял по кошкам в районе Льялово и Менделеево. Тогда местные жители в полицию не обращались, поскольку не были уверены, что там помогут. Зато потом в том же месте начали обстреливать проезжающие машины. Возможно, оставшись безнаказанным, такой стрелок может переключаться с кошек на людей.