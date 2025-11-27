Она образовалась из-за ДТП на пересечении с улицей Полагушина при движении в сторону Ленинградского шоссе. По состоянию на 8:20 пробка до пересечения с Солнечной аллеей.
В этой пробке стоят не только машины, но и автобусы.
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Необычная станция метро с круглым павильоном: в Москве представили архитектурную концепцию «ЗИЛа» Новости
После очередного всплеска жалоб на «вонь с помойки» горожане могут потребовать реакции Собянина Новости
Шестое кесарево сечение сделали женщине зеленоградские врачи — операция прошла без осложнений Новости
Фотозона в стиле советской коммуналки появилась в фудмоле «Станции» — возле SpeakUp Bar, который скоро превратится в бар СССР Новости