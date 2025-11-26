Разовый билет на автобусе/метро будет стоить 75 рублей (было 67, +12%), проезд на МЦД из Зеленограда — 102 рубля (было 90, +13%).
Вот новые цены популярных абонементов:
— 30 дней «Единый» — 3460 (было 3160, +300, +9% )
— 30 дней с поездками МЦД в пригородной зоне — 4450 (было 3940, +510, +13%)
— Автобус 30 дней — 2250 (было 2000, +250, +13%)
— Автобус 90 дней — 5950 (было 5300, +650, +12%)
Предыдущее подорожание было 1 июня 2025, а до него 1 января — то есть стоимость проезда поднимают два раза в год. Однако прошлое подорожание на эти билеты было гораздо меньше — всего на 3-6%
