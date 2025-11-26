Рост связан в первую очередь со сбытом — когда распространение через «закладки» используют как способ быстрого заработка. В Москве количество преступлений по наркотическим статьям увеличилось с 11 до 15 тысяч.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Зеленограде, сообщила представитель прокуратуры Мария Мезенева. Она подчеркнула, что за распространение предусмотрено лишение свободы на значительные сроки.

Недавний пример: молодая девушка оформила микрозаймы, заняла деньги у родственников, оказалась в долговой яме и начала раскладывать закладки, рассчитывая на быстрый доход. Теперь ей грозит от 10 лет лишения свободы по статье за сбыт наркотиков.

В распространение наркотиков пытаются вовлекать и детей — из-за того, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Организаторов таких схем удаётся выявить не всегда.