На платной основе помогать убирать снег будут студенты финансово-юридического университета (МФЮА). Похоже, у коммунальщиков не хватает людей.

Об этих планах сообщили в префектуре. О нехватке дворников не упомянули — но иначе зачем нужна помощь студентов? Где конкретно будут убирать снег и наледь учащиеся, тоже не уточнили — возможно, по ситуации. МФЮА находится на Заводской улице близ станции Крюково.

В конце октября префект Смирнов сообщал о недоборе сезонных рабочих, но обещал решить эту проблему. Первый ноябрьский гололед показал: коммунальщики встретили зиму не так уверенно, как обещали. Плотные пласты льда образовались в разных местах: во дворах, у пешеходных переходов, на Крюковской площади.

Привлечение студентов к уборке снега — не новая идея. Например, в 2022 году МИЭТ сообщал о помощи городу в этом деле. Но об оплате труда речь не шла. Убирать снег и лёд также выходят сотрудники различных предприятий и организаций.

Также в префектуре отметили разработку новой схемы уборки снега вблизи автобусных остановок и пешеходных переходов. В чем она заключается — не уточнили. А для очистки пешеходных дорожек и парковок во дворах планируют активнее использовать снегоуборочные мини-роторы.