На улице Юности и Березовой аллее — с 60 до 40 км/ч, на улице Николая Злобина — с 40 до 30 км/ч. Об этом сообщили в префектуре, не уточнив причину такого решения.

За десять месяцев 2025 года на улице Юности было четыре ДТП с пострадавшими, из них трое пешеходов, один человек погиб. Два ДТП с пострадавшими было на пересечении Березовой аллеи и улицы Полагушина. На улице Злобина — одно ДТП, сбили велосипедиста.

Снижая скорость, специалисты по безопасности дорожного движения держат в голове так называемый нештрафуемый порог в 19 км/ч. То есть при ограничении 60 км/ч безнаказанно можно было ездить 80, а теперь при ограничении 40 реальная скорость снизится до 60.