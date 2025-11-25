В меню: закуски от простых вариантов вроде паштета с абрикосовым джемом за 300 рублей до тартара из говядины за 660 рублей; бутерброды — от 300 рублей с докторской колбасой до 490 рублей с креветками и авокадо; салаты — от 290 за оливье до 490 за цитронет; супы стоят фиксированные 350 рублей, а горячее — от 620 рублей за куриный шницель или кальмара фри до 850 рублей за говяжий бифштекс со сливочным сыром.

На «Яндексе» у заведения оценка 4,6 балла, при этом все опубликованные отзывы — пятизвёздочные (есть подозрение, что часть проплаченная). Посетители отмечают большой выбор настоек, включая необычные вкусы, разные варианты посадки, хвалят персонал и оформление.

Рюмочная расположена на Яблоневой аллее в корпусе 317Ас1 (3-й ТЦ) на месте бывшего бара «Шелби». Заведение работает с 18:00 до 02:00 с воскресенья по четверг и до 05:00 по пятницам и субботам.

Новости 3-го микрорайона