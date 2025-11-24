Опрос затрагивает все аспекты поездки — пассажиров просят вспомнить одну недавнюю поездку и оценить её полностью: от подхода к остановке до информирования об изменениях маршрута.

Спрашивают, как планировали маршрут, какими приложениями пользовались, как устроены подходы к остановке, насколько точно соблюдаются интервалы и отображается движение в сервисах. Отдельно оцениваются состояние остановки, безопасность, чистота салона, работа водителя, температура, загруженность, культура пассажиров и качество объявлений.

Есть блоки про оплату проезда, корректность списаний, работу валидаторов, а также про доступность для маломобильных пассажиров. Завершающая часть посвящена информированию об изменениях в работе транспорта — отменах, переносах остановок и временных схемах.

«Ответы будут проанализированы по всем районам Москвы и учтены при дальнейшем развитии транспортной системы», — обещают организаторы

Похоже, этот тот случай, когда ваше мнение имеет значение. Пожалуйста, уделите 10-15 минут и пройдите опрос по ссылке.