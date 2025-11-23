«Поставить авто поперек проезда у стадиона со стороны корпуса 1209 теперь невозможно: бордюры „вытащили“ в сторону проезда не менее чем на метр. Вывернуть на авто тоже нереально. Где умещалось три авто, теперь — только два с трудом. Место для одной машины превратилось лишь в стоянку для мотоцикла», — делятся местные жители в чате района.

Такой итог благоустройства стал для горожан неприятным сюрпризом: они спрашивают, где сам проект и его показатели — никакой информации на месте работ нет, — ругают проектировщиков и тех, кто его согласовал, интересуются, как компенсируют утраченную парковку.

«На обходе сказали, что проект для таких работ не требуется, — рассказала „Зеленоград.ру“ Надежда, побывав на обходе с главой управы, в пятницу 21 ноября. — Глава управы сказала, что схема есть в „Жилищнике“. Представитель „Жилищника“ сказал, что разметку будут рисовать „по месту“».

Некоторые предполагали, что газоны расширяют, чтобы не обрубать корни деревьев — это типичная беда нынешних благоустройств. Но нет. «Корни отрубали во время демонтажа старых бордюров. Для установки новых корни обрубили повторно», — свидетельствует местный житель Егор.

Отправим официальные запросы в префектуру, управу и «Жилищник» о причинах, по которым ремонт спланировали таким образом.