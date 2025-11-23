Она дала зеленоградцам возможность строить более удобные маршруты, став ближайшей пересадкой на метро для пассажиров электричек и пересадкой на электричку с автобусов из Зеленограда.
Строительство заняло более трёх лет — работы велись без остановки движения поездов на перегруженном Октябрьском направлении.
Открытие Ховрино стало для Зеленограда фактически началом реализации проекта МЦД-3. Уже тогда обсуждалось формирование диаметра, а несколькими месяцами раньше объявили о масштабном проекте реконструкции Крюково: строительстве новых платформ и надземного перехода, а также обновлении всей инфраструктуры.
