В интерьере — старые газеты, красный ковер, дисковый телефон, закатки с компотом, шапка-ушанка и другие атрибуты того времени. Отдельные тематические элементы — самогонный аппарат и чемодан с бутылками и приглашением в «бар напротив».

Напротив — бар SpeakUp. Так он сообщает о планируемой смене концепцию. Обновятся дизайн пространства, меню и даже само название заведения — СССР. Алкогольные напитки и лимонады здесь также будут подавать в стилистике советского времени. В декабре фотозону дополнят советской новогодней ёлкой.

«Мы пока точно не определились с новым названием, сейчас рассматриваем несколько вариантов, но уже через несколько недель все секреты будут раскрыты», — рассказал владелец заведения.

Возвращение к советской эстетике не уникально для зеленоградского бара. В моду снова входят винтажные вещи 1960-1980-х — от олимпиек и ушанок до шерстяных пальто и массивных очков. В интерьерах востребована реставрированная мебель, хрусталь и фарфор.