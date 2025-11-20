История Виктории: от школьной студии до съёмок в фильме

Виктория Машкарина — танцевальный педагог Зеленоградского дворца творчества. Её собственный путь начался в Зеленограде: Виктория училась в Школе искусств им. Дягилева в 14-м районе, затем окончила Московский Губернский колледж искусств, получив специальность руководителя творческого коллектива и педагога.

Сегодня в её копилке — участие сразу в нескольких проектах: фильмы «Ритмы мечты» и «Алиса в стране чудес», новый проект «Волшебник Изумрудного города 2», танцевальные партии в балете «Щелкунчик» вместе с солистами Большого театра.

Путь в кино начался с кастинга на «Ритмы мечты», рассказывающей о пути девочки Вари к танцевальной мечте. «Боялась безумно, но пошла — иначе как мечты исполнять?» — вспоминает Виктория. После съёмок хореограф Ирина Кашуба пригласила её в следующие проекты уже без кастинга.

На съёмках «Алисы в стране чудес» было по-разному: жара под 30 градусов, танцоры «живут» в вагончике с кондиционером, много дублей, усталость — и при этом ощущение, что ты занимаешься любимым делом. Рядом на площадке работали Анна Пересильд и Сергей Бурунов.

Ученики Виктории уже увидели фильм: «Малыши просто радовались: „Мы видели вас в кино!“. А старшие сначала даже не поверили — показали кадр и спросили, я ли это или мой двойник», — рассказывает она.

При этом сама Виктория ставит на первое место не кино, а ежедневную работу с детьми: «Мне нравится не просто учить детей, а видеть, как они растут прямо на глазах — это самое ценное», — говорит педагог.

По словам Виктории, преподавание — это решение сотни задач одновременно: «Весь урок напоминаешь детям об одном и том же, чтобы движение стало привычным. Важно, чтобы они не боялись спрашивать, если что-то не понимают. И важно держать себя в ресурсе — дети все чувствуют».