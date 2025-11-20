Когда ребёнок говорит: «Хочу танцевать», «Хочу в кино», у родителей часто включается тревога: «Это же несерьёзно», «расстроится, если не получится», «не понимаю, с чего начать».
История Виктории Машкариной — хороший пример, что путь в творчество может начинаться с обычной детской студии в районе и идти маленькими шагами — без продюсеров, связей и «гениальности с пелёнок».
Виктория Машкарина — танцевальный педагог Зеленоградского дворца творчества. Её собственный путь начался в Зеленограде: Виктория училась в Школе искусств им. Дягилева в 14-м районе, затем окончила Московский Губернский колледж искусств, получив специальность руководителя творческого коллектива и педагога.
Сегодня в её копилке — участие сразу в нескольких проектах: фильмы «Ритмы мечты» и «Алиса в стране чудес», новый проект «Волшебник Изумрудного города 2», танцевальные партии в балете «Щелкунчик» вместе с солистами Большого театра.
Путь в кино начался с кастинга на «Ритмы мечты», рассказывающей о пути девочки Вари к танцевальной мечте. «Боялась безумно, но пошла — иначе как мечты исполнять?» — вспоминает Виктория. После съёмок хореограф Ирина Кашуба пригласила её в следующие проекты уже без кастинга.
На съёмках «Алисы в стране чудес» было по-разному: жара под 30 градусов, танцоры «живут» в вагончике с кондиционером, много дублей, усталость — и при этом ощущение, что ты занимаешься любимым делом. Рядом на площадке работали Анна Пересильд и Сергей Бурунов.
Ученики Виктории уже увидели фильм: «Малыши просто радовались: „Мы видели вас в кино!“. А старшие сначала даже не поверили — показали кадр и спросили, я ли это или мой двойник», — рассказывает она.
При этом сама Виктория ставит на первое место не кино, а ежедневную работу с детьми: «Мне нравится не просто учить детей, а видеть, как они растут прямо на глазах — это самое ценное», — говорит педагог.
По словам Виктории, преподавание — это решение сотни задач одновременно: «Весь урок напоминаешь детям об одном и том же, чтобы движение стало привычным. Важно, чтобы они не боялись спрашивать, если что-то не понимают. И важно держать себя в ресурсе — дети все чувствуют».
Путь Виктории начался с обычной районной Школы искусств, а не со связей или продюсеров. Её рост — это много лет занятий, поддержка педагогов и наставников, готовность пробовать новое, даже когда страшно, и отношение к кино как к одной из возможностей, а не обязательной цели.
Важно, чтобы эта мечта была его собственной. Родителю стоит поддерживать процесс — интерес, попытки, ошибки, маленькие шаги — и помогать ребёнку спокойно переживать неизбежные отказы, которые в творческих профессиях всегда часть пути.
- Дать ребёнку возможность пробовать в живых, но безопасных форматах: детская студия, небольшие сцены, школьные выступления.
- Найти своего наставника: педагога, который видит ребёнка, верит в него и умеет давать честную, но бережную обратную связь.
- Обсуждать не только мечту, но и рутину вокруг неё: нагрузку, отдых, учёбу — и спрашивать, что можно изменить дома, чтобы ребёнку было легче и приятнее заниматься.
Если ребёнок мечтает о танцах и сцене — в Зеленограде Виктория Машкарина преподаёт в лаборатории детского танца «Точка взлета» и студии современного танца «Олимп», где занимается подготовкой юных артистов: «Это и база, и связи на будущее — именно так детей замечают на кастингах».