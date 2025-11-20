В субботу 22 ноября с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов между Лихоборами и Ленинградским вокзалом.

С 14:30 до 19:30 не будет движения между Митьково и Перово на Казанском участке D3 .

Также в течение дня возможно увеличение интервалов движения до 30 минут. Сверяйтесь с информацией на табло и обращайте внимание на звуковое оповещение.

В этом время пользуйтесь метро, МЦК или наземным транспортом.

Причина — работы по улучшению систем безопасности и управления движением на Казанском вокзале.