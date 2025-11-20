В субботу 22 ноября с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов между Лихоборами и Ленинградским вокзалом.
С 14:30 до 19:30 не будет движения между Митьково и Перово на Казанском участке D3 .
Также в течение дня возможно увеличение интервалов движения до 30 минут. Сверяйтесь с информацией на табло и обращайте внимание на звуковое оповещение.
В этом время пользуйтесь метро, МЦК или наземным транспортом.
Причина — работы по улучшению систем безопасности и управления движением на Казанском вокзале.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости