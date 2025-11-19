Зеленоградский фотограф Татьяна Лешкевич и ее модель Ксения устроили фотосессию с трубами и байпасами, которые появились на Центральном проспекте в связи с реконструкцией теплотрассы.

«Эти гигантские артерии водопровода очень сильно портят облик Зеленограда, мешают спокойно пройти, особенно возле автобусной остановки. Трубы страшные, но мы с чудесной Ксюшей сыграли на контрасте, получилось почти как в известной истории про красавицу и чудовище», — рассказала автор фотографий.

Зеленоградцы уже любовались необычным урбанистическим дизайном новых байпасов, которые почему-то проложили зигзагами поперек пешеходных дорожек. А дети используют ничем не огороженные трубы для паркура — не надо так.

Реконструкцию тепловой сети планируют завершить к ноябрю 2026 года. А пока горожане тренируют оптимизм и дзен, находя красоту в уродстве.