В программе — симфоническое исполнение известнейших композиций, ставших классикой мирового рока. Концерт RockestraLive строится на соединении энергии рок-музыки и звучания симфонического оркестра.
Коллектив выступает уже более 10 лет — в 2015 году оркестр получил положительные отзывы от зарубежных звёзд. Проект сотрудничал и с российскими артистами — например, записывал совместные каверы с Radio Tapok. Оркестр — регулярный гость прямых эфиров Первого канала и федеральных радиостанций.
Концерт пройдет в субботу, 22 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Рекомендуемый возраст — 6+.
Билеты на «Яндекс Афише»: https://clck.ru/3QPhGm — от 1800 до 4000 рублей.
