Школьник участвовал в «челлендже с подсечкой» — розыгрыше, когда двое одноклассников предложили ему одновременно подпрыгнуть и выбили его ноги в момент приземления, рассказала мама ребенка, которая обратилась в редакцию «Зеленоград.ру».
Мальчик упал на спину и затылок. По словам мамы, после падения ребенок на короткое время потерял сознание, был дезориентирован. Его доставили в травмпункт в Зеленограде, затем направили в детскую больницу в Москве, где госпитализировали.
У ребенка диагностированы сотрясение мозга, ушибы затылочной области и шейно-грудного отдела позвоночника (выписки есть в распоряжении редакции).
«Мой сын не знал сути „тренда“, иначе бы никогда не согласился. В этом и весь ужас — человек в центре ничего не подозревает. Нам сказали в нейрохирургии, что до летального исхода оставалось пару сантиметров. Я считаю своим долгом предупредить других родителей», — рассказала мать пострадавшего. По ее словам, медики сказали, что подобные случаи «периодически поступают».
Что это за челлендж
Так называемый «челлендж подсечка» (tripping challenge) или «челлендж череполом» (skull-breaker challenge) стал популярен в 2020 году в американском тиктоке. Суть: трое становятся в ряд, и «прыгают одновременно». Однако ребёнку в центре заранее не объясняют, что двое по бокам выбьют его ноги во время прыжка.
Последствия охватывают весь спектр: от сотрясений, ушибов мозга и переломов до тяжёлых черепно-мозговых и позвоночных травм с риском паралича. Дети после таких падений иногда оказываются в больнице на недели или месяцы, не исключены и летальные случаи. Дополнительно возможны и психологические последствия — страх, стресс и чувство предательства.
Комментарий специалиста по детской безопасности
В российских школах этот тренд появился также в 2020-м — но его популярность быстро сошла на нет. Однако, похоже, он возвращается: в октябре депутат Нина Останина рассказала, что он снова начал распространяться в школах.
В Зеленограде раньше не появлялось сообщений о травмах из-за этого челленджа. Но даже единичные случаи — повод поговорить с детьми и объяснить, что участие в подобных челленджах опасно.
«Это не шутка и не прикол, а реальное правонарушение. А если ребёнок получает серьёзный вред здоровью — это уже преступление. Важно объяснить, что это манипуляция, подлость и жестокость. И важно, чтобы ребёнок знал: если ему предлагают стать „в центре“ — надо отказаться и понять, что это тревожный сигнал о том, с кем он общается», — писал в 2020-м году инструктор по самообороне.
Важно понимать: в центре часто стоит тот, кто не знает, что его собираются толкнуть, — это не игра на смелость, а скрытая форма насилия и буллинга. Если подростки снимают такой «розыгрыш» на видео, это может обернуться не только травмами, но и уголовным делом за умышленное причинение вреда здоровью. Именно поэтому родителям важно прямо сказать: ни один лайк и ни одна «шутка» не стоят риска остаться инвалидом или получить уголовную статью — ответственность может наступить с 14 лет.
Мама пострадавшего мальчика из Зеленограда просит рассказать детям об этом тренде: «Он опасен. Одно короткое объяснение может сохранить здоровье или даже жизнь»
Если вы сталкивались с подобными ситуациями в школах Зеленограда — напишите в редакцию.