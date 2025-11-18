Серьёзные травмы получил ребенок в школе при участии в челлендже, о котором не подозревал. Предупредите своих детей — всё это очень опасно! 18.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Школьник участвовал в «челлендже с подсечкой» — розыгрыше, когда двое одноклассников предложили ему одновременно подпрыгнуть и выбили его ноги в момент приземления, рассказала мама ребенка, которая обратилась в редакцию «Зеленоград.ру».

Мальчик упал на спину и затылок. По словам мамы, после падения ребенок на короткое время потерял сознание, был дезориентирован. Его доставили в травмпункт в Зеленограде, затем направили в детскую больницу в Москве, где госпитализировали.

У ребенка диагностированы сотрясение мозга, ушибы затылочной области и шейно-грудного отдела позвоночника (выписки есть в распоряжении редакции).

«Мой сын не знал сути „тренда“, иначе бы никогда не согласился. В этом и весь ужас — человек в центре ничего не подозревает. Нам сказали в нейрохирургии, что до летального исхода оставалось пару сантиметров. Я считаю своим долгом предупредить других родителей», — рассказала мать пострадавшего. По ее словам, медики сказали, что подобные случаи «периодически поступают».

Что это за челлендж

Так называемый «челлендж подсечка» (tripping challenge) или «челлендж череполом» (skull-breaker challenge) стал популярен в 2020 году в американском тиктоке. Суть: трое становятся в ряд, и «прыгают одновременно». Однако ребёнку в центре заранее не объясняют, что двое по бокам выбьют его ноги во время прыжка.

Последствия охватывают весь спектр: от сотрясений, ушибов мозга и переломов до тяжёлых черепно-мозговых и позвоночных травм с риском паралича. Дети после таких падений иногда оказываются в больнице на недели или месяцы, не исключены и летальные случаи. Дополнительно возможны и психологические последствия — страх, стресс и чувство предательства.

Комментарий специалиста по детской безопасности

В российских школах этот тренд появился также в 2020-м — но его популярность быстро сошла на нет. Однако, похоже, он возвращается: в октябре депутат Нина Останина рассказала, что он снова начал распространяться в школах.

В Зеленограде раньше не появлялось сообщений о травмах из-за этого челленджа. Но даже единичные случаи — повод поговорить с детьми и объяснить, что участие в подобных челленджах опасно.

«Это не шутка и не прикол, а реальное правонарушение. А если ребёнок получает серьёзный вред здоровью — это уже преступление. Важно объяснить, что это манипуляция, подлость и жестокость. И важно, чтобы ребёнок знал: если ему предлагают стать „в центре“ — надо отказаться и понять, что это тревожный сигнал о том, с кем он общается», — писал в 2020-м году инструктор по самообороне.

Важно понимать: в центре часто стоит тот, кто не знает, что его собираются толкнуть, — это не игра на смелость, а скрытая форма насилия и буллинга. Если подростки снимают такой «розыгрыш» на видео, это может обернуться не только травмами, но и уголовным делом за умышленное причинение вреда здоровью. Именно поэтому родителям важно прямо сказать: ни один лайк и ни одна «шутка» не стоят риска остаться инвалидом или получить уголовную статью — ответственность может наступить с 14 лет.

Мама пострадавшего мальчика из Зеленограда просит рассказать детям об этом тренде: «Он опасен. Одно короткое объяснение может сохранить здоровье или даже жизнь»

Если вы сталкивались с подобными ситуациями в школах Зеленограда — напишите в редакцию.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, охрана и безопасность
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу Новости
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру