Школьник участвовал в «челлендже с подсечкой» — розыгрыше, когда двое одноклассников предложили ему одновременно подпрыгнуть и выбили его ноги в момент приземления, рассказала мама ребенка, которая обратилась в редакцию «Зеленоград.ру».

Мальчик упал на спину и затылок. По словам мамы, после падения ребенок на короткое время потерял сознание, был дезориентирован. Его доставили в травмпункт в Зеленограде, затем направили в детскую больницу в Москве, где госпитализировали.

У ребенка диагностированы сотрясение мозга, ушибы затылочной области и шейно-грудного отдела позвоночника (выписки есть в распоряжении редакции).

«Мой сын не знал сути „тренда“, иначе бы никогда не согласился. В этом и весь ужас — человек в центре ничего не подозревает. Нам сказали в нейрохирургии, что до летального исхода оставалось пару сантиметров. Я считаю своим долгом предупредить других родителей», — рассказала мать пострадавшего. По ее словам, медики сказали, что подобные случаи «периодически поступают».