Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появились в проезде между корпусами 405А и 406. Их установили ещё в начале ноября, а теперь расчехлили — правила вступили в силу. Несмотря на это, автомобилисты продолжают здесь парковаться. Некоторые водители, похоже, просто не замечают новых знаков.

«Я здесь редко бываю, но помню, что оставить машину можно. Даже не заметила, что парковку запретили, поеду искать новое место. Было бы хорошо, если бы заранее сообщали об изменениях, чтобы знать на будущее», — рассказала одна из водительниц корреспонденту «Зеленоград.ру».

После сообщений нашего корреспондента часть автомобилистов всё-таки уехала, однако машин здесь всё ещё много. Возможная причина в том, что рядом, на Центральном проспекте, парковки платные, и некоторые водители продолжают ставить машины в уже запрещённой зоне, рискуя попасть под эвакуацию. При этом буквально в нескольких десятках метров, у корпуса 405А, есть бесплатная парковка, где автомобиль можно оставить без нарушений.