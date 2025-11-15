Маршрут протяженностью около 27 километров связывает Метрогородок на востоке и метро «Университет» на юго-западе, проходя через центр города: в частности, остановки расположены возле Ленинградского вокзала и станции МЦД-3 Митьково. Это даёт зеленоградцам новые удобные маршруты до нужных мест.

В мэрии новый маршрут называют не только Московским трамвайным диаметром (МТД), но и «линией наземного метро». По их замыслу, диаметр должен разгрузить центральные станции метро, сократить время в пути между удалёнными районами. Это особенно важно для направлений, которые обычно требуют пересадки в центре: теперь их можно проехать по поверхности практически без пауз. Трамваи ходят по маршруту с интервалом 6 минут.

На Т1 работают 50 новых трамваев «Львенок-Москва»: низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и возможностью автономного хода — часть маршрута проходит по новой линии на проспекте Академика Сахарова: здесь убрали контактную сеть, чтобы над улицей не было проводов.

Однако некоторые транспортные эксперты критикуют Т1 как раз за длину маршрута — любое ДТП или задержка на перекрёстке способны вызвать сбои на всём маршруте: как это бывает на МЦД при сбое в движении. Кроме того, не все участки имеют полноценный приоритет перед автомобилями, а значит, скорость трамвая может зависеть от дорожной ситуации.

Несмотря на критику, город уже готовит расширение сети. Весной 2026 года обещают открыть второй диаметр Т2 — от «Чертановской» до «Новогиреево». Вместе с Т1 он должен сформировать новую систему сквозного рельсового транспорта через центр Москвы.