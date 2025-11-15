«Поменяли схему работы светофора — а именно стрелки для поворота налево с Сосновой аллеи на Озерную: теперь вместо двух включений одно. Из-за этого с утра огромный затор», — описывает ситуацию один из водителей. По его словам, проблема появилась около двух недель назад.

Если вы тоже замечали эту проблему, напишите в комментариях.

Также расскажите, где ещё в городе, на ваш взгляд, светофоры работают не оптимально.