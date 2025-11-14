Эти меловые картины находятся в Центрах московского долголетия в корпусе 320 и 1106. На каждой картине — пейзаж района и свадебные символы.

Панно выполнены мелом — в центрах объясняют, что такую технику, возможно, выбрали, чтобы при необходимости обновлять изображения к праздникам и другим мероприятиям.

Создавал изображения профессиональный художник в рамках проекта «Семейное московское долголетие». Он действует по всей Москве и рассчитан на супружеские пары, прожившие вместе 40, 45, 50 лет и более. В центрах проводят бесплатные торжественные церемонии: с поздравлением, небольшим банкетом, фотографом, вручением подарков.

«Мы плотно сотрудничаем с МФЦ и ЗАГСом. Приглашаем к нам юбилейные пары и устраиваем для них праздник. Теперь можно будет сфотографироваться на фоне замечательного панно», — рассказала руководитель ЦМД Савёлки Ирина Сергеева.