У корпуса 165 завершаются работы по созданию круглогодичной спортивной площадки. Зимой здесь будет действовать хоккейная коробка с искусственным льдом, а летом можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон и баскетбол. Рядом установлены тренажёры и площадка для панна-футбола.

Работы ведёт компания «МослифтСтройТрест». Как сообщил подрядчик, комплекс дополнит модульное здание с кафе, раздевалками, медпунктом, пунктом проката инвентаря и удобствами для всех категорий посетителей — включая комнаты для мам с детьми и маломобильных граждан.

Новости 1-го микорайона